مباشر الدوري الإنجليزي – توتنام (3) - (0) أرسنال.. الثاااااالث
الخميس، 12 مايو 2022 - 20:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي توتنام وأرسنال التي تقام في ملعب السبيرز في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.
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ق 46: جوووووول الثالث سون هيونج مين
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام بهدفين دون رد.
ق43: تسديدة قوية من نكيتياه تصدى لها لوريس.
ق37: جوووووووووووول هاري كين يسجل الهدف الثاني لأرسنال برأسية.
ق33: طرد لروب هولدنج لضربه لسون بالمرفق بدون كرة وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
ق23: جووووووووول هاري كين يفتتح التسجيل في المباراة من ركلة جزاء.
ق21: ركلة جزاء لتوتنام بداعي دفع سيدريك سواريس لسون.
ق10: محاولات متبادلة للسيطرة على المباراة وسط استحواذ أكثر من أرسنال.
انطلاق المباراة.
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