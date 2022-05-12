مباشر الدوري الإنجليزي – توتنام (0) - (0) أرسنال.. انطلاق المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي توتنام وأرسنال التي تقام في ملعب السبيرز في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق المباراة.