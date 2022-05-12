مباشر الدوري الإنجليزي – توتنام (0) - (0) أرسنال.. انطلاق المباراة
الخميس، 12 مايو 2022 - 20:32
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي توتنام وأرسنال التي تقام في ملعب السبيرز في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
تشكيل دربي لندن – النني أساسي مع أرسنال.. وكين وسون يقودان توتنام لأول مرة في التاريخ.. حكمة تقود نهائي كأس العرش المغربي شكوك حول لحاق نجم تشيلسي بنهائي الكأس ضد ليفربول جوارديولا: فارق الأهداف مع ليفربول لا يهم.. سأعالج الأزمة الدفاعية وأفوز على وست هام دي بروين: السباق مع ليفربول مجنون.. ومباراة وست هام ستكون صعبة للغاية جوارديولا: أداء دي بروين تجاوز مرحلة الكمال لـ يقترب من إنجاز صلاح.. رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي في صراع اللقب