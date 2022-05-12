مباشر الدوري الإنجليزي – توتنام (0) - (0) أرسنال.. انطلاق المباراة

الخميس، 12 مايو 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو أرسنال بهدف نكتياه في مرمى ليدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي توتنام وأرسنال التي تقام في ملعب السبيرز في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق المباراة.

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي
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