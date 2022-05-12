مباشر كرة سلة – الأهلي (42) - (39) الاتحاد.. الأحمر يتقدم

الخميس، 12 مايو 2022 - 20:08

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الاتحاد - نهائي دوري السوبر كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والاتحاد السكندري التي تقام في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر المصري.

وفاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 86-77، وانتصر الأهلي في اللقاء الثاني 73-60.

وتقام المباريات بنظام Best of 5، والفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء.

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الأحمر يتقدم 42-39

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني: 31-31

28-21 للاتحاد

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد على الأهلي بنتيجة 18-14.

بداية الربع الأول

انطلاق المباراة.

كرة سلة الأهلي الاتحاد السكندري
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