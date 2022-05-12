مباشر كرة سلة – الأهلي ضد الاتحاد في نهائي الدوري
الخميس، 12 مايو 2022 - 20:08
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والاتحاد السكندري التي تقام في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر المصري.
وفاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 86-77، وانتصر الأهلي في اللقاء الثاني 73-60.
وتقام المباريات بنظام Best of 5، والفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء.
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