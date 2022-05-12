مباشر كرة سلة – الأهلي ضد الاتحاد في نهائي الدوري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والاتحاد السكندري التي تقام في ثالث مواجهات نهائي دوري السوبر المصري.

وفاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة 86-77، وانتصر الأهلي في اللقاء الثاني 73-60.

وتقام المباريات بنظام Best of 5، والفائز بثلاث مباريات يحصد اللقب.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء.