بيكيه: جوارديولا مختلفا.. وبكيت لرحيل ميسي

الخميس، 12 مايو 2022 - 20:00

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه

تحدث جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن مدربه السابق بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي.

ولعب بيكيه تحت قيادة جوارديولا بصفوف برشلونة خلال الفترة الذهبية من يوليو 2008 إلى يونيو 2012.

وقال بيكيه في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "إنه مدرب ذكي ومختلفا ويفهم المباراة كأنه شاهدها من قبل. إنه يمنحك كل الأدوات للذهاب إلى الملعب والاستعداد لأي نوع من المواقف ".

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وأضاف " بيب يدرس الفريق الآخر جيدا ومن ثم يخبرك بما عليك فعله. انطلاقا من ذلك تشعر بالثقة في أنك ستكون جاهزا للمباراة بغض النظر عن التحدي".

وشدد "بيب كان جيدا على المستوى العاطفي ويجيد استخدم الكلمات الصحيحة في كل مرة لتجعلك تشعر أنه أمامك تحدي قوي للغاية وأنه بمثابة فرصة لإثبات نفسك للعالم".

وتطرق بيكيه للحديث عن ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي وقال: "نعم بكيت عقب رحيله بعد المسيرة التي قضاها مع برشلونة. كان من الجيد لو بقي حتى النهاية ".

واستدرك " لكنني أفهم ما حدث عانى النادي اقتصاديا بسبب الرئيس السابق. أراد ليو المغادرة في وقت مبكر لكنه قرر البقاء بعد ذلك".

وغادر ميسي برشلونة بداية الموسم الجاري نحو باريس سان جيرمان بعد مسيرة حافلة مع النادي الكتالوني.

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