تقرير: 4 منتخبات تختار المغرب لاستضافة مبارياتها بتصفيات أمم إفريقيا

الخميس، 12 مايو 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

ملعب محمد الخامس قبل انطلاق لقاء الوداد أمام الأهلي

إختارت 4 منتخبات إفريقية إستضافة المغرب لمبارياتها في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 لرفض إقامة المباريات في ملاعبها كونها لا تتوفر على المعايير الدولية، حسب جريدة المنتخب المغربية.

وأوضح التقرير أن منتخبات بوركينا فاسو وساوتومي وغينيا بيساو وليبيريا راسلت الاتحاد المغربي لكرة القدم من أجل الحصول على موافقة بإجراء مبارياتها بالملاعب المغربية بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأكمل التقرير أن الاتحاد المغربي لكرة القدم وافق على طلب المنتخبات الـ4، وبينها ليبيريا التي تتواجد في مجموعة المغرب بالتصفيات.

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في السياق نفسه، خاطب الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، الاتحاد الإفريقي (كاف)، معترضا على اختيار منتخب ليبيريا لعب مبارياته في المغرب.

وأتى اعتراض اتحاد جنوب إفريقيا، في بيان رسمي، بعد رفض كاف اعتماد ملاعب ليبيريا لاستضافة مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

وسبب الاعتراض هو ما وصفه الاتحاد الجنوب إفريقي بغياب مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يقع منتخب المغرب في نفس المجموعة مع ليبيريا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

ولم يتأهل منتخب جنوب إفريقيا لكأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وتنطلق التصفيات الشهر المقبل بخروج جنوب إفريقيا لمواجهة المغرب، قبل استضافة زيمبابوي.

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