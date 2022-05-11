تين هاج يودع أياكس باللقب الـ36 من الدوري الهولندي

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 22:36

كتب : FilGoal

تين هاج - أياكس

قاد إريك تين هاج أياكس أمستردام للتتويج بلقب الدوري الهولندي قبل بداية مسيرته الجديدة مع مانشستر يونايتد.

وضمن أياكس التتويج بلقب الدوري قبل جولة من النهاية عقب انتصاره الكبير على هيرنفين 5-0.

ورفع أياكس رصيده إلى 82 نقطة بفارق 4 نقاط عن إيندهوفين ليضمن التتويج باللقب الـ36 على مدار تاريخه.

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وسجل نيكولاس تاجليافيكو وستيفن بيرجيوس وسيبستيان هالر أهداف أياكس خلال السوط الاول من المباراة.

وأضاف بريان بروبي وإديسون ألفاريز الهدفين الرابع والخامس بالشوط الثاني.

ويواجه أياكس منافسه فيتيسه آرنهيم يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الآخيرة من الموسم الحالي بالدوري.

ويشرف تين هاج على تدريب أياكس منذ 2017، وقاده للقب الدوري الهولندي للمرة الثالثة، وكأس هولندا 3 مرات، وكأس السوبر الهولندي مرة، بالإضافة إلى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

ويتولى تين هاج صاحب الـ52 عاما تدريب يونايتد بعقد يستمر حتى يونيو 2025 حسبما أعلن النادي، مع خيار إضافة موسم آخر.

تين هاج أياكس أمستردام مانشستر يوناتيد الدوري الهولندي
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