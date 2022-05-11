بيلد: ريال مدريد يخطط للتعاقد مع موكوكو

يواصل ريال مدريد نهجه خلال السنوات الأخيرة بسوق الانتقالات عن طريق رصد المواهب والتركيز على المستقبل لتدعيم صفوف الفريق.

يوسوفا موكوكو النادي : بوروسيا دورتموند ريال مدريد

ونجحت تجربة ريال مدريد في التعاقد مع البرازيلي فينسيوس جونيور ومواطنه رودريجو والفرنسي إدواردو كامافينجا وبات الثلأثي من العناصر المؤثرة في قوام بطل الدوري الإسباني.

ووجه ريال مدريد أنظاره بحسب "بيلد" نحو التعاقد مع موهبة بروسيا دورتموند يوسفا موكوكو عقب ضياع صفقة إيرلينج هالاند.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن موكوكو دخل حسابات ريال مدريد بقوة خلال الساعات القليلة الماضية ولديه الرغبة في مغادرة دورتموند نحو سنتياجو برنابيو.

وأعلن مانشستر سيتي عن وصوله لاتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند لضم النرويجي إرلينج هالاند.

وأوضح النادي الإنجليزي أن الانتقال يتوقف على إتمام الاتفاق الشخصي مع اللاعب، ليتم الانتقال يوم الأول من يوليو المقبل.

وشارك موكوكو صاحب الـ17 عاما مع دورتموند خلال الموسم الحالي في 23 مباراة سجل هدفين وصنع مثلهما بجميع المسابقات.

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