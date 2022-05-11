مباشر الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (1)-(5) سيتي.. جوووووول ستيرلينج والخامس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ولفرهامبتون ضد بيراميدز في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــ

ق 84: جوووووول دي بروين والخامس

ق 60: جووووووووووول دي بروين والرابع

ق 24: جووووووووووول دي بروين والهاتريك

ق16: جووووووووول دي بروين يسجل الثاني

ق11: جووووووووول التعادل من لياندر ديندونكر

ق 6: جوووووووول الأول من دي بروين

انطلاق المباراة