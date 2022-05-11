مباشر في الدوري - مصر للمقاصة (0)-(1) بيراميدز.. جووووول بن يوسف والأول

يستضيف مصر للمقاصة فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 35 نقطة من 16 مباراة بينما يتذيل المقاصة الترتيب بـ 10 نقاط من 17 مباراة.

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ق 58: جووووول فخر الدين بن يوسف والهدف الأول لبيراميدز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29 العارضة تنقذ بيراميدز من تسديدة محمد عادل إمو

ق24 تسديدة قوية من فخر الدين بن يوسف بجوار القائم

انطلاق المباراة