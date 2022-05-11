انتهت في الدوري - مصر للمقاصة (0)-(2) بيراميدز.. نهاية اللقاء

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز ومصر للمقاصة

يستضيف مصر للمقاصة فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 35 نقطة من 16 مباراة بينما يتذيل المقاصة الترتيب بـ 10 نقاط من 17 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق95 جوووووول محمود صابر

ق87 طرد مباشر لكريم حلاوة لاعب مصر للمقاصة بعد اللجوء لتقنية الفيديو

ق 58: جووووول فخر الدين بن يوسف والهدف الأول لبيراميدز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29 العارضة تنقذ بيراميدز من تسديدة محمد عادل إمو

ق24 تسديدة قوية من فخر الدين بن يوسف بجوار القائم

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز مصر للمقاصة
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