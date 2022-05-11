انتهت في الدوري - مصر للمقاصة (0)-(2) بيراميدز.. نهاية اللقاء
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 20:58
كتب : FilGoal
يستضيف مصر للمقاصة فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 35 نقطة من 16 مباراة بينما يتذيل المقاصة الترتيب بـ 10 نقاط من 17 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق95 جوووووول محمود صابر
ق87 طرد مباشر لكريم حلاوة لاعب مصر للمقاصة بعد اللجوء لتقنية الفيديو
ق 58: جووووول فخر الدين بن يوسف والهدف الأول لبيراميدز
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق29 العارضة تنقذ بيراميدز من تسديدة محمد عادل إمو
ق24 تسديدة قوية من فخر الدين بن يوسف بجوار القائم
انطلاق المباراة
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