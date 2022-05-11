استراحة في الدوري - مصر للمقاصة (0)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز ومصر للمقاصة

يستضيف مصر للمقاصة فريق بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 35 نقطة من 16 مباراة بينما يتذيل المقاصة الترتيب بـ 10 نقاط من 17 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية الشوط الأول

ق29 العارضة تنقذ بيراميدز من تسديدة محمد عادل إمو

ق24 تسديدة قوية من فخر الدين بن يوسف بجوار القائم

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز مصر للمقاصة
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