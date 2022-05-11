عامر حسين: ننسق مع الأهلي بشأن أزمة ملعب النهائي.. ولن يتم تأجيل مباراته ضد وإيسترن

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 20:41

كتب : حامد وجدي

قرعة الدوري المصري 2021-2022 - عامر حسين

شدد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على وجود تنسيق مستمر بين الاتحاد والأهلي بسبب أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عامر حسين عبر إذاعة ميجا إف إم: "هناك تنسيق بين اتحاد الكرة والأهلي بشأن أزمة ملعب نهائي إفريقيا وجمال علام رئيس الاتحاد ووليد العطار في اتصالات مستمرة مع النادي الأحمر".

وواصل "ما يحدث غير منطقي وكان يجب على الاتحاد الإفريقي أن يعلن مكان ملعب النهائي وقت سحب قرعة دور المجموعات، وليس قبل المباراة بـ18 يوما".

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وأضاف "سأعلن خلال يومين جدول الدوري المصري حتى نهايته ومواعيد مباريات بطولتي كأس مصر القديم والجديد".

وأكمل "الدوري سينتهي في الموعد المعلن عنه وهو شهر أغسطس".

وأشار "لن يتم تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني قبل نهائي إفريقيا، لا مجال للتأجيل مجددا والمباراة قبل النهائي بـ5 أيام".

وأتم تصريحاته "ننتظر حصول الزمالك على الموافقات الأمنية بشأن الملعب الذي سيخوض عليه مبارياته في الدوري بعدما قرر عدم اللعب في استاد القاهرة".

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