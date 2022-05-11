مباشر نهائي كأس إيطاليا – يوفنتوس (0) - (1) إنتر.. باريلا بووووم
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 20:39
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان التي تقام في ملعب الأولمبيكو في نهائي كأس إيطاليا.
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انطلاق المباراة.
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