مباشر نهائي كأس إيطاليا – يوفنتوس (0) - (1) إنتر.. باريلا بووووم

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 20:39

كتب : FilGoal

باولو ديبالا ومارسيلو بروزوفيتش يوفنتوس X إنتر ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان التي تقام في ملعب الأولمبيكو في نهائي كأس إيطاليا.

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انطلاق المباراة.

يوفنتوس إنتر ميلان نهائي كأس إيطاليا
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