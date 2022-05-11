مباشر الدوري الإنجليزي – ليدز (0) - (2) تشيلسي.. بوليسيتش جوووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليدز يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب إيلاند رود ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ق55: جووووووووووول ثااان لتشيلسي عن طريق بوليسيتش بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق31: هدف غير محتسب للوكاكو بداعي التسلل.

ق25: طرد لدانييل جيمس بعد تدخله بقوة على كوفاسيتش.

ق4: جوووووووووول أووووووول لتشيلسي عن طريق ماسون ماونت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.