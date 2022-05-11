مباشر الدوري الإنجليزي – ليدز (0) - (2) تشيلسي.. بوليسيتش جوووول

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 20:26

كتب : FilGoal

ماسون ماونت يحتفل بهدفه مع تشيلسي ضد ليدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليدز يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب إيلاند رود ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ق55: جووووووووووول ثااان لتشيلسي عن طريق بوليسيتش بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق31: هدف غير محتسب للوكاكو بداعي التسلل.

ق25: طرد لدانييل جيمس بعد تدخله بقوة على كوفاسيتش.

ق4: جوووووووووول أووووووول لتشيلسي عن طريق ماسون ماونت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.

تشيلسي ليدز الدوري الإنجليزي
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