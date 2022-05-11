مباشر الدوري الإنجليزي – ليدز (0) - (2) تشيلسي.. بوليسيتش جوووول
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 20:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليدز يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب إيلاند رود ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.
ق55: جووووووووووول ثااان لتشيلسي عن طريق بوليسيتش بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.
ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق31: هدف غير محتسب للوكاكو بداعي التسلل.
ق25: طرد لدانييل جيمس بعد تدخله بقوة على كوفاسيتش.
ق4: جوووووووووول أووووووول لتشيلسي عن طريق ماسون ماونت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق المباراة.
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