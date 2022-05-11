استراحة الدوري الإنجليزي – ليدز (0) - (1) تشيلسي.. تقدم البلوز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليدز يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب إيلاند رود ضمن مباراة مؤجلة من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق45: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق31: هدف غير محتسب للوكاكو بداعي التسلل.

ق25: طرد لدانييل جيمس بعد تدخله بقوة على كوفاسيتش.

ق4: جوووووووووول أووووووول لتشيلسي عن طريق ماسون ماونت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق المباراة.