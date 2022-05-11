تشكيل تشيلسي – ماونت ولوكاكو وبوليسيتش يقودون الهجوم ضد ليدز

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 19:37

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - تشيلسي وولفرهامبتون

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لملاقاة ليدز يونايتد في ملعب إيلاند رود اليوم الأربعاء.

ويحل تشيلسي ضيفا على ليدز لملاقاته في لقاء مؤجل ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في الدفاع: تريفوه شالوباه- أندرياس كريستنسين- أنطونيو روديجير

في الوسط: ماركوس ألونسو- ماتيو كوفاسيتش- جورجينيو- رييس جيمس

في الهجوم: ماسون ماونت- روميلو لوكاكو- كريستيان بوليسيتش

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

فيما يأتي ليدز في المركز الـ18 بـ34 نقطة.

تشيلسي ليدز الدوري الإنجليزي
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