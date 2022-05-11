مباشر الدوري المصري - الاتحاد (2)-(5) سموحة.. جووووول أخضر جديد
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 18:17
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري وسموحة التي تقام في ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري.
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ق 80: جوووووووول مابولولو والثاني للاتحاد
ق 70: جوووووووووووول مروان حمدي والخامس
ق 65: جووووووووول عبد الكبير الوادي والرابع لسموحة
ق 64: جووووول عبد الله نصيب والهدف الأول للاتحاد
ق48: جووووووووول ثاااالث لسموحة عن طريق مروان حمدي برأسية من ركلة ركنية.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة بهدفين دون رد.
ق34: جووووووول ثااااان لسموحة عن طريق كناريا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
ق32: جوووول أووول في المباراة بتسديدة من عبد الكبير الوادي سكنت شباك عبد المنصف لتعلن عن الهدف الأول لسموحة.
ق12: مازال الهدوء يسيطر على المباراة وغياب الفرص الخطيرة.
انطلاق المباراة.