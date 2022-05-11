مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0) - (0) سموحة.. محاولات للسيطرة على المباراة

بخطأ قاتل.. المحلة يخطف تعادلا مثيرا أمام المصري

انتهت الدوري المصري - المصري (1)-(1) غزل المحلة

تشكيل الدوري - 8 تعديلات للمصري.. وثنائي في هجوم مصطفى عبده الأول مع المحلة

العودة تقترب - الأهلي يكشف تطورات حالة بدر بانون

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مواعيد مباريات اليوم 11 مايو 2022.. نهائي كأس إيطاليا والدوري المصري

عامر حسين: كاف يجب أن يجد حلولا لتعارض النهائي مع الأجندة الدولية.. وموعد إعلان جدول الدوري