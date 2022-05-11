مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0) - (0) سموحة.. محاولات للسيطرة على المباراة
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 18:17
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري وسموحة التي تقام في ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق12: مازال الهدوء يسيطر على المباراة وغياب الفرص الخطيرة.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
بخطأ قاتل.. المحلة يخطف تعادلا مثيرا أمام المصري انتهت الدوري المصري - المصري (1)-(1) غزل المحلة تشكيل الدوري - 8 تعديلات للمصري.. وثنائي في هجوم مصطفى عبده الأول مع المحلة العودة تقترب - الأهلي يكشف تطورات حالة بدر بانون مرتضى منصور: لن نلعب في استاد القاهرة مرة أخرى.. والزمالك في طريقه لنفق مظلم أحمد سامي: يجب تطبيق العدل بين المدربين والأندية.. ولم أرحل عن سموحة فجأة مواعيد مباريات اليوم 11 مايو 2022.. نهائي كأس إيطاليا والدوري المصري عامر حسين: كاف يجب أن يجد حلولا لتعارض النهائي مع الأجندة الدولية.. وموعد إعلان جدول الدوري