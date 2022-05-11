مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0) - (0) سموحة.. انطلاق المباراة
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 18:17
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري وسموحة التي تقام في ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري.
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انطلاق المباراة.
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