انتهت الدوري المصري - الاتحاد (2)-(5) سموحة.. الأزرق يفوز

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

حسين فيصل ومورو ساليفو - سموحة والاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الاتحاد السكندري وسموحة التي تقام في ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز سموحة 5-2

ق 80: جوووووووول مابولولو والثاني للاتحاد

ق 70: جوووووووووووول مروان حمدي والخامس

ق 65: جووووووووول عبد الكبير الوادي والرابع لسموحة

ق 64: جووووول عبد الله نصيب والهدف الأول للاتحاد

ق48: جووووووووول ثاااالث لسموحة عن طريق مروان حمدي برأسية من ركلة ركنية.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سموحة بهدفين دون رد.

ق34: جووووووول ثااااان لسموحة عن طريق كناريا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق32: جوووول أووول في المباراة بتسديدة من عبد الكبير الوادي سكنت شباك عبد المنصف لتعلن عن الهدف الأول لسموحة.

ق12: مازال الهدوء يسيطر على المباراة وغياب الفرص الخطيرة.

انطلاق المباراة.

الاتحاد السكندري سموحة الدوري المصري
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