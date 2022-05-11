استراحة الدوري المصري - المصري (0)-(0) غزل المحلة

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

المصري - الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري وغزل المحلة التي تقام في برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق. 42 كرة عرضية من حسن علي من جهة اليسار قوبلت بتسديدة من حسين رجب لاعب من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمصطفى العش ومرت إلى ركنية من جهة اليمين.

ق. 38 كرة عرضية من باولون فوافي لاعب فريق غزل المحلة من جهة اليمين قابلها عبده يحيي بتسديدة على الطاير من منتصف منطقة الجزاء ولكنها ردت من العارضة.

ق. 31 أحمد حمودي يخرج ونزول حسين رجب بدليلا

ق 18 فرصة لـ غزل المحلة يتصدى لها حارس مرمى المصري.

بداية المباراة

المصري غزل المحلة الدوري المصري
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