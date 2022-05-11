انتهت الدوري المصري - المصري (1)-(1) غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري وغزل المحلة التي تقام في برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 86 التعادل للمحلة.

ق 67: هدف للمصري عن طريق إلياس الجلاصي. تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن منتصف شباك غزل المحلة.

ق 60: ركلة ركنية لصالح فريق غزل المحلة من جهة اليسار نفذها باولون فوافي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها خالد سامي برأسية وصلت للحارس عصام ثروت.

ق 57: كرة عرضية من مصطفى العش من جهة اليسار قابلها عبدالرحمن عاطف برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: توقف المباراة لعلاج كلا من باولون فوافي لاعب المحلة وياسر حمد لاعب المصري بعد سقوطهما في كرة مشتركة بينهما.

ق 42: كرة عرضية من حسن علي من جهة اليسار قوبلت بتسديدة من حسين رجب لاعب من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمصطفى العش ومرت إلى ركنية من جهة اليمين.

ق 38: كرة عرضية من باولون فوافي لاعب فريق غزل المحلة من جهة اليمين قابلها عبده يحيي بتسديدة على الطاير من منتصف منطقة الجزاء ولكنها ردت من العارضة.

ق 31: أحمد حمودي يخرج ونزول حسين رجب بدليلا

ق 18: فرصة لـ غزل المحلة يتصدى لها حارس مرمى المصري.

بداية المباراة