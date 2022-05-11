انتهت الدوري المصري - المصري (1)-(1) غزل المحلة

الأربعاء، 11 مايو 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

المصري - الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري وغزل المحلة التي تقام في برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة اضغط هنا

-------------------------------

نهاية المباراة

ق. 86 التعادل للمحلة.

ق 67: هدف للمصري عن طريق إلياس الجلاصي. تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن منتصف شباك غزل المحلة.

ق 60: ركلة ركنية لصالح فريق غزل المحلة من جهة اليسار نفذها باولون فوافي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها خالد سامي برأسية وصلت للحارس عصام ثروت.

ق 57: كرة عرضية من مصطفى العش من جهة اليسار قابلها عبدالرحمن عاطف برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: توقف المباراة لعلاج كلا من باولون فوافي لاعب المحلة وياسر حمد لاعب المصري بعد سقوطهما في كرة مشتركة بينهما.

ق 42: كرة عرضية من حسن علي من جهة اليسار قوبلت بتسديدة من حسين رجب لاعب من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمصطفى العش ومرت إلى ركنية من جهة اليمين.

ق 38: كرة عرضية من باولون فوافي لاعب فريق غزل المحلة من جهة اليمين قابلها عبده يحيي بتسديدة على الطاير من منتصف منطقة الجزاء ولكنها ردت من العارضة.

ق 31: أحمد حمودي يخرج ونزول حسين رجب بدليلا

ق 18: فرصة لـ غزل المحلة يتصدى لها حارس مرمى المصري.

بداية المباراة

المصري غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0) - (0) سموحة.. انطلاق المباراة بخطأ قاتل.. المحلة يخطف تعادلا مثيرا أمام المصري تشكيل الدوري - 8 تعديلات للمصري.. وثنائي في هجوم مصطفى عبده الأول مع المحلة العودة تقترب - الأهلي يكشف تطورات حالة بدر بانون مرتضى منصور: لن نلعب في استاد القاهرة مرة أخرى.. والزمالك في طريقه لنفق مظلم أحمد سامي: يجب تطبيق العدل بين المدربين والأندية.. ولم أرحل عن سموحة فجأة مواعيد مباريات اليوم 11 مايو 2022.. نهائي كأس إيطاليا والدوري المصري عامر حسين: كاف يجب أن يجد حلولا لتعارض النهائي مع الأجندة الدولية.. وموعد إعلان جدول الدوري
أخر الأخبار
تقرير فرنسي: صراع يوناني على التعاقد مع بلايلي 7 دقيقة | الدوري الفرنسي
مباشر الدوري المصري – الاتحاد (0) - (0) سموحة.. انطلاق المباراة 20 دقيقة | الدوري المصري
NBA - فينيكس وميامي يكتسحان دالاس وفيلادلفيا ويتقدمان في سلسلة نصف النهائي 27 دقيقة | أمريكا
وكيله: جابرييل خيسوس معجب بمشروع أرسنال 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بخطأ قاتل.. المحلة يخطف تعادلا مثيرا أمام المصري 34 دقيقة | الدوري المصري
بايرن: صفقة مزراوي في المراحل النهائية 36 دقيقة | الدوري الألماني
الإعلان عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
فيفا: ندرس شكوى تشيلي ضد تزوير عمر وجنسية لاعب الإكوادور ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف