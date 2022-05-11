انتهت الدوري المصري - المصري (1)-(1) غزل المحلة
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 15:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المصري وغزل المحلة التي تقام في برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة لحظة بلحظة اضغط هنا
-------------------------------
نهاية المباراة
ق. 86 التعادل للمحلة.
ق 67: هدف للمصري عن طريق إلياس الجلاصي. تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن منتصف شباك غزل المحلة.
ق 60: ركلة ركنية لصالح فريق غزل المحلة من جهة اليسار نفذها باولون فوافي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها خالد سامي برأسية وصلت للحارس عصام ثروت.
ق 57: كرة عرضية من مصطفى العش من جهة اليسار قابلها عبدالرحمن عاطف برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: توقف المباراة لعلاج كلا من باولون فوافي لاعب المحلة وياسر حمد لاعب المصري بعد سقوطهما في كرة مشتركة بينهما.
ق 42: كرة عرضية من حسن علي من جهة اليسار قوبلت بتسديدة من حسين رجب لاعب من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمصطفى العش ومرت إلى ركنية من جهة اليمين.
ق 38: كرة عرضية من باولون فوافي لاعب فريق غزل المحلة من جهة اليمين قابلها عبده يحيي بتسديدة على الطاير من منتصف منطقة الجزاء ولكنها ردت من العارضة.
ق 31: أحمد حمودي يخرج ونزول حسين رجب بدليلا
ق 18: فرصة لـ غزل المحلة يتصدى لها حارس مرمى المصري.
بداية المباراة