استراحة الدوري المصري - المصري (0)-(0) غزل المحلة
الأربعاء، 11 مايو 2022 - 15:53
كتب : FilGoal
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نهاية الشوط الأول
ق. 42 كرة عرضية من حسن علي من جهة اليسار قوبلت بتسديدة من حسين رجب لاعب من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمصطفى العش ومرت إلى ركنية من جهة اليمين.
ق. 38 كرة عرضية من باولون فوافي لاعب فريق غزل المحلة من جهة اليمين قابلها عبده يحيي بتسديدة على الطاير من منتصف منطقة الجزاء ولكنها ردت من العارضة.
ق. 31 أحمد حمودي يخرج ونزول حسين رجب بدليلا
ق 18 فرصة لـ غزل المحلة يتصدى لها حارس مرمى المصري.
بداية المباراة
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