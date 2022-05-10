العامري: نركز في مباراة سطيف ولم نتأهل للنهائي بعد

شدد العامري فاروق نائب رئيس الأهلي على أن فريقه لم يتأهل لنهائي إفريقيا بعد رغم الفوز بنتيجة كبيرة على وفاق سطيف في ذهاب نصف النهائي.

وقال العامري عبر صحيفة الهداف الجزائرية: "نقدر كل الفرق الجزائرية ونلعب دون النظر لنتيجة مباراة الذهاب في مصر ضد وفاق سطيف".

وأضاف "الأهلي ناد محترف ويعرف متى يتحدث ومتى يعلق على الأحداث، نركز في مباراة وفاق سطيف ولم نصعد للنهائي بعد".

ويتولى العامري فاروق رئاسة بعثة الأهلي في الجزائر لمواجهة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي تقدمه بشكوى للمحكمة الرياضية الدولية طلبا للعدالة في أزمة إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مركب محمد الخامس في المغرب. (طالع التفاصيل)

ويتواجد الأهلي حاليا في الجزائر استعدادا لملاقاة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي البطولة بعد الفوز ذهابا برباعية دون رد.

فيما فاز الوداد خارج ملعبه على بترو أتليتكو بثلاثة أهداف لهدف.

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