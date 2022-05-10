مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (2)-(0) سيلتا فيجو.. جوووووووووووووووول جديد

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - برشلونة - سيلتا فيجو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وسيلتا فيجو التي تقام في كامب نو ضمن منافسة الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

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ق. 50 هدف أول لـ سيلتا فيجو عن طريق ياجو أسباس

ق. 48 هدف ثالث لـ برشلونة عن طريق بيير إيمريك أوباميانج بعد تمريرة حاسمة من عثمان ديمبيلي

بداية الشوط الثاني.

ق. 42 هدف ثاني لـ برشلونة. كرة عرضية من ممفيس ديباي من جهة اليسار أبعدها الدفاع بشكل خاطي فوصلت إلى بيير إيميريك أوباميانج فسدد الأخير كرة من الوضع ساقطا سكنت أقصى يسار المرمى.

ق. 30 هدف أول لـ برشلونة. عثمان ديمبلي مر بشكل رائع من جهة اليمين ثم مرر كرة أرضية إلى ممفيس ديباي المتمركز منتصف منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت منتصف المرمى.

ق. 18 تسديدة قوية من أسباس من منتصف الملعب لكن يتصدى لها تير شتيجن.

ق. 17 نفذت الركلة الركنية عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من دينيس سواريز أمسك بها الحارس مارك تير شتيجن بثبات.

ق. 15 فرانكو سيرفي لاعب فريق سيلتا فيجو حاول المرور يسار منطقة جزاء برشلونة ولكن تداخل معه المدافع رونالد أراخو بشكل رائع وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ق. 11 تسديدة من داني ألفيش لاعب فريق برشلونة من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

ق. 8 تمريرة أمامية من ممفيس ديباي لاعب فريق برشلونة لم تجد متابع من لاعبي فريقه داخل منطقة الجزاء فوصلت سهلة للحارس ماتياس ديتورو.

بداية المباراة

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