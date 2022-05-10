مباشر نهائي دوري كرة سلة - الأهلي (55)-(48) الاتحاد.. تقدم أحمر
الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي السوبر للدوري المصري.
وكان الاتحاد السكندري حسم المباراة الأولى من سلسلة النهائي لصالحه أمام الأهلي.
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ق 9: تقدم الأهلي 55-48 على الاتحاد السكندري
نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 54-45 على الاتحاد السكندري
ق 2: الأهلي يتقدم 50-44 على الاتحاد السكندري
ق 4: الأهلي يتقدم 44 - 41 على الاتحاد السكندري
ق 6: التعادل 40-40 بين الأهلي والتعادل
ق 6: الأهلي يتقدم 40-36 على الاتحاد السكندري
بداية الربع الثالث
نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 29-28 على الأهلي
ق 4: الاتحاد يتقدم 26-24 على الأهلي
ق 4: الاتحاد يستعيد التقدم 24-23 على الأهلي
ق 6: الأهلي يتقدم 21 - 18 على الاتحاد السكندري
ق 7: الأهلي يتقدم 18-17 على الاتحاد السكندري
انطلاق الربع الثاني
نهاية الربع الأول بالتعادل 13-13
ق 1: الاتحاد يتقدم 13-12 على الأهلي
ق 5: التقدم للأهلي 9-8 على الاتحاد
ق 5: التقدم للاتحاد السكندري 6-4 على الأهلي
بداية المباراة