مباشر نهائي دوري كرة سلة - الأهلي (55)-(48) الاتحاد.. تقدم أحمر

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الاتحاد - نهائي دوري السوبر كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي السوبر للدوري المصري.

وكان الاتحاد السكندري حسم المباراة الأولى من سلسلة النهائي لصالحه أمام الأهلي.

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ق 9: تقدم الأهلي 55-48 على الاتحاد السكندري

نهاية الربع الثالث بتقدم الأهلي 54-45 على الاتحاد السكندري

ق 2: الأهلي يتقدم 50-44 على الاتحاد السكندري

ق 4: الأهلي يتقدم 44 - 41 على الاتحاد السكندري

ق 6: التعادل 40-40 بين الأهلي والتعادل

ق 6: الأهلي يتقدم 40-36 على الاتحاد السكندري

بداية الربع الثالث

نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد 29-28 على الأهلي

ق 4: الاتحاد يتقدم 26-24 على الأهلي

ق 4: الاتحاد يستعيد التقدم 24-23 على الأهلي

ق 6: الأهلي يتقدم 21 - 18 على الاتحاد السكندري

ق 7: الأهلي يتقدم 18-17 على الاتحاد السكندري

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بالتعادل 13-13

ق 1: الاتحاد يتقدم 13-12 على الأهلي

ق 5: التقدم للأهلي 9-8 على الاتحاد

ق 5: التقدم للاتحاد السكندري 6-4 على الأهلي

بداية المباراة

الأهلي كرة سلة الاتحاد السكندري
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