مباشر نهائي دوري كرة سلة - الأهلي (18)-(17) الاتحاد.. الربع الثاني

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الاتحاد - نهائي دوري السوبر كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي السوبر للدوري المصري.

وكان الاتحاد السكندري حسم المباراة الأولى من سلسلة النهائي لصالحه أمام الأهلي.

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ق 7: الأهلي يتقدم 18-17 على الاتحاد السكندري

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بالتعادل 13-13

ق 1: الاتحاد يتقدم 13-12 على الأهلي

ق 5: التقدم للأهلي 9-8 على الاتحاد

ق 5: التقدم للاتحاد السكندري 6-4 على الأهلي

بداية المباراة

الأهلي كرة سلة الاتحاد السكندري
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