مباشر نهائي دوري كرة سلة - الأهلي (18)-(17) الاتحاد.. الربع الثاني
الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي السوبر للدوري المصري.
وكان الاتحاد السكندري حسم المباراة الأولى من سلسلة النهائي لصالحه أمام الأهلي.
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ق 7: الأهلي يتقدم 18-17 على الاتحاد السكندري
انطلاق الربع الثاني
نهاية الربع الأول بالتعادل 13-13
ق 1: الاتحاد يتقدم 13-12 على الأهلي
ق 5: التقدم للأهلي 9-8 على الاتحاد
ق 5: التقدم للاتحاد السكندري 6-4 على الأهلي
بداية المباراة
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