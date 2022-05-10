مباشر في الدوري - الزمالك (0)-(2) إنبي.. مصطفى شلبي يهدر هدفا رائعا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وإنبي في الجولة 18 من الدوري المصري.

يحتل الزمالك صدارة مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة، في حين يحتل الفريق البترولي المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 69: مصطفى شلبي يتلاعب بدفاع الزمالك ويراوغ الحارس و3 مدافعين لكنه أرسل عرضية شتتها الدفاع في الوقت المناسب.

ق 61: جووول ثاااني جون إيبوكا يسدد كرة صاروخية تسكن الشباك

ق 46: إسلام جابر بدلا من محمد أشرف روقا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: إيبوكا يمرر ومصطفى شلبي يسدد كرة أرضية يتصدى لها أبو جبل

ق 39: جووول من الجهة اليسرى تصل إلى علي فوزي الذي يسجل هدف التقدم

ق 31: القائم الأيسر يمنع تسديدة عمر السعيد من خارج منطقة الجزاء

ق 25: أوباما يسدد من داخل المنطقة كرة مرت بجوار القائم الأيمن

ق 8: تقنية الفيديو يلغي هدف إنبي

ق 7: جووول أووول.. إيبوكا ينفرد من منتصف الملعب ويسدد أرضية قوية في شباك أبو جبل

بداية اللقاء