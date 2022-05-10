مباشر في الدوري - الزمالك (0) (0) إنبي.. بداية اللقاء
الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وإنبي في الجولة 18 من الدوري المصري.
يحتل الزمالك صدارة مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة، في حين يحتل الفريق البترولي المركز التاسع برصيد 20 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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