مباشر في الدوري - الزمالك (0) (0) إنبي.. أوباما يهدر

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

الزمالك × إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وإنبي في الجولة 18 من الدوري المصري.

يحتل الزمالك صدارة مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة، في حين يحتل الفريق البترولي المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل إنبي - إيبوكا يقود الهجوم في مواجهة الزمالك تشكيل الزمالك - روقا يعوض غياب إمام عاشور.. وأوباما أساسي أمام إنبي مرتضى: الزمالك خسر سوبر إفريقيا لليد ظلم وحاربونا بالمرتزقة.. ونهائي القرن ضاع بفعل فاعل دياب: تحديد توقيت جديد لمواجهة الزمالك أمام الإسماعيلي.. وموعد نهاية الدوري

--

ق 25: أوباما يسدد من داخل المنطقة كرة مرت بجوار القائم الأيمن

ق 8: تقنية الفيديو يلغي هدف إنبي

ق 7: جووول أووول.. إيبوكا ينفرد من منتصف الملعب ويسدد أرضية قوية في شباك أبو جبل

بداية اللقاء

الزمالك إنبي في الدوري
نرشح لكم
هاتريك أسيست محمد إبراهيم يقود سامي لفوزه الأول مع سيراميكا على حساب الجونة بعثة الأهلي تصل الجزائر لمواجهة وفاق سطيف تشكيل إنبي - إيبوكا يقود الهجوم في مواجهة الزمالك تشكيل الزمالك - روقا يعوض غياب إمام عاشور.. وأوباما أساسي أمام إنبي إنبي يجدد عقد لاعبه الشاب لـ 3 مواسم مقبلة انتهت في الدوري - سيراميكا (3) (2) الجونة.. فوز أول لـ أحمد سامي الدرجة الثانية - الداخلية يعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة بعد غياب 3 مواسم تشكيل الدوري - دابو ظهير أيسر في ظهور سامي الأول مع كليوباترا.. وقمر يقود الجونة
أخر الأخبار
الأهلي يعلن اللجوء للمحكمة الرياضية بسبب مكان إقامة نهائي إفريقيا 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
اتحاد الكرة يخاطب كاف لرفض إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب بسبب الأهلي 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) سيلتا فيجو 29 دقيقة | أوروبا
مباشر نهائي دوري كرة سلة - الأهلي (23)-(24) الاتحاد.. الأخضر يتقدم 42 دقيقة | مصر
مباشر في الدوري - الزمالك (0) (0) إنبي.. أوباما يهدر 46 دقيقة | الدوري المصري
هاتريك أسيست محمد إبراهيم يقود سامي لفوزه الأول مع سيراميكا على حساب الجونة 57 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (1) - (1) ليفربول.. جووووول التعاااادل ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة – رباعي هجومي قوي ضد سيلتا فيجو ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال