مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (1) - (10) ليفربول.. جووووول التعاااادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أستون فيلا وليفربول التي تقام في ملعب فيلا بارك في لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

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ق6: جوووووووووول التعاااااادل لليفربول عن طريق ماتيب.

ق4: جووووووووووول أووووووول لأستون فيلا عن طريق دوجلاس لويز بعد رأسية منه تصدى لها أليسون وتابعها بتسديدة في الشباك.

انطلاق المباراة.