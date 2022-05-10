مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (1) - (10) ليفربول.. جووووول التعاااادل

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

ليفربول ضد توتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أستون فيلا وليفربول التي تقام في ملعب فيلا بارك في لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

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ق6: جوووووووووول التعاااااادل لليفربول عن طريق ماتيب.

ق4: جووووووووووول أووووووول لأستون فيلا عن طريق دوجلاس لويز بعد رأسية منه تصدى لها أليسون وتابعها بتسديدة في الشباك.

انطلاق المباراة.

ليفربول أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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