استراحة الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (1) - (1) ليفربول.. مباراة مثيرة
الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:33
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أستون فيلا وليفربول التي تقام في ملعب فيلا بارك في لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق40: توقف اللعب لإصابة لويس دياز.
ق24: عرضية من جون مكجين لكن رأسية داني إنجز ذهبت أعلى المرمى بقليل.
ق19: عرضية من تسيكيماس قابلها ماني برأسية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.
ق6: جوووووووووول التعاااااادل لليفربول عن طريق ماتيب.
ق3: جووووووووووول أووووووول لأستون فيلا عن طريق دوجلاس لويز بعد رأسية منه تصدى لها أليسون وتابعها بتسديدة في الشباك.
انطلاق المباراة.
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