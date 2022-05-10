استراحة الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (1) - (1) ليفربول.. مباراة مثيرة

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

ليفربول ضد توتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أستون فيلا وليفربول التي تقام في ملعب فيلا بارك في لقاء مؤجل من الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق40: توقف اللعب لإصابة لويس دياز.

ق24: عرضية من جون مكجين لكن رأسية داني إنجز ذهبت أعلى المرمى بقليل.

ق19: عرضية من تسيكيماس قابلها ماني برأسية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ق6: جوووووووووول التعاااااادل لليفربول عن طريق ماتيب.

ق3: جووووووووووول أووووووول لأستون فيلا عن طريق دوجلاس لويز بعد رأسية منه تصدى لها أليسون وتابعها بتسديدة في الشباك.

انطلاق المباراة.

ليفربول أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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