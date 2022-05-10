مباشر في الدوري - سيراميكا (2) (1) الجونة.. جووول باسم يقلب النتيجة
الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 18:23
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كيلوباترا والجونة في الجولة 18 من الدوري المصري.
ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.
فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة من 16 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.
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ق 53: جووول باسم مرسي يقلب النتيجة ويسجل الثاني
ق 48: جووول التعادل.. محمد إبراهيم يمرر عرضية أرضية يسددها شريف دابو في الزاوية اليسرى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: جووول أووول تصويبة صاروخية من نور السيد من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك.
ق 23: إسلام طارق يتصدى لانفراد وينفول كوابينا
ق 18: العارضة تمنع رأسية خالد قمر.
بداية اللقاء
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