استراحة في الدوري - سيراميكا (0) (1) الجونة.. نهاية الشوط الأول

الدرجة الثانية - الداخلية يعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة بعد غياب 3 مواسم

تشكيل الدوري - دابو ظهير أيسر في ظهور سامي الأول مع كليوباترا.. وقمر يقود الجونة

الخطيب للاعبي الأهلي: لا تركزوا في الحديث عن ملعب نهائي إفريقيا.. يجب التأهل أولا