استراحة في الدوري - سيراميكا (0) (1) الجونة.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 18:23

كتب : FilGoal

الجونة - سيراميكا كليوباترا (من حسابات الجونة)

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كيلوباترا والجونة في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.

فيما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة من 16 مباراة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 42: جووول أووول تصويبة صاروخية من نور السيد من خارج منطقة الجزاء تسكن الشباك.

ق 23: إسلام طارق يتصدى لانفراد وينفول كوابينا

ق 18: العارضة تمنع رأسية خالد قمر.

بداية اللقاء

سيراميكا كليوباترا الجونة الدوري المصري في الدوري
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