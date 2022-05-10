رومانو: الاتفاق تم.. ريال مدريد أكمل إجراءات ضم روديجر

أكمل ريال مدريد اتفاقه النهائي مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الإنجليزي لضمه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر وفقا لفابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت.

روديجير ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي ويحق له حاليا التفاوض والتوقيع مع أي فريق ليلعب إليه بداية من الموسم المقبل.

وكتب رومانو في تويتر: "كل شيء تم بين ريال مدريد وروديجر الاتفاق اكتمل، العقد ممتد حتى 2026 بدون خيار لإضافة موسم جديد والإعلان الرسمي سيكون نهاية الموسم".

وشدد رومانو في وقت سابق على أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كان هو كلمة السر في اتمام الصفقة بعد إصراره على ضم اللاعب لتدعيم خط الدفاع.

روديجير شارك منذ بداية الموسم الحالي مع تشيلسي في 50 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 4 آخرين على الرغم من كونه لاعب قلب دفاع.

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