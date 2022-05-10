ذا أثليتك: الاتفاق تم.. ريال مدريد أكمل إجراءات ضم روديجير

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 17:12

كتب : FilGoal

أنطونيو روديجير - تشيلسي وتوتنام

أكمل ريال مدريد اتفاقه النهائي مع الألماني أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي الإنجليزي لضمه بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر وفقا لفابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت.

روديجير ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي ويحق له حاليا التفاوض والتوقيع مع أي فريق ليلعب إليه بداية من الموسم المقبل.

وكتب رومانو في تويتر: "كل شيء تم بين ريال مدريد وروديجر الاتفاق اكتمل، العقد ممتد حتى 2026 بدون خيار لإضافة موسم جديد والإعلان الرسمي سيكون نهاية الموسم".

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وشدد رومانو في وقت سابق على أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد كان هو كلمة السر في اتمام الصفقة بعد إصراره على ضم اللاعب لتدعيم خط الدفاع.

من جهة أخرى ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الإنجليزية أن المدافع الألماني وقع بالفعل على عقود انتقاله لصفوف ريال مدريد، اليوم الثلاثاء.

روديجير شارك منذ بداية الموسم الحالي مع تشيلسي في 50 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف وصناعة 4 آخرين على الرغم من كونه لاعب قلب دفاع.

وانضم روديجير البالغ من العمر 29 عاما لصفوف تشيلسي عام 2017 قادما من روما الإيطالي.

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