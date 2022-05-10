دياب: تحديد توقيت جديد لمواجهة الزمالك أمام الإسماعيلي.. وموعد نهاية الدوري

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية عن تعديل موعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري بسبب التعارض مع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في التاسعة من مساء 28 من شهر مايو الجاري وهو نفس توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.

وقال أحمد دياب في تصريحات لإذاعة ميجا إف إم: "قررنا تعديل موعد مواجهة الزمالك والإسماعيلي لتقام في السادسة والنصف بدلا من التاسعة في نفس اليوم المحدد لها".

وأوضح "جاء تعديل موعد المباراة بسبب التعارض مع موعد نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "قررنا رفع توصية بإيقاف تحركات المردبين في الدور الثاني لكن من بداية الموسم ستكون هناك بنود جديدة تحفظ حقوق الأندية والمدربين".

وتابع "سينتهي الدوري هذا الموسم في 30 أغسطس المقبل أو بعدها بـ 4 أيام على أقصى تقدير".

واختتم تصريحاته "من المقرر أن ينتهي الموسم المقبل 30 يوليو والموسم الذي يليه يوم 30 يونيو".

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