خبر في الجول – منافس مصر.. لجنة المسابقات في كاف تبلغ إثيوبيا بعدم صلاحية ملعبها

أبلغت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، بعدم صلاحية ملعب باهير دار لاستضافة المباريات الدولية.

وكشف مصدر بـ كاف لـ FilGoal.com أن تقرير لجنة التراخيص، أكد على عدم صلاحية الملعب بسبب سوء الأرضية ومقاعد البدلاء، وضعف البنية التحتية للملعب بشكل عام وغياب غرفة المؤتمرات الصحفية.

وبذلك، لا تملك إثيوبيا ملعبا معتمدا من كاف.

ومنح كاف إثيوبيا مهلة حتى يوم 12 مايو لتحديد ملعب خارج إثيوبيا، وفي حال عدم وجود ملعب، ستقام مباراة إثيوبيا ومصر في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2023 والمقررة يوم 6 يونيو في القاهرة، وستعتبر مباراة الجانب الإثيوبي، ولن يتم التبديل بين المباراتين.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة للتصفيات، مع كل من غينيا ومالاوي وإثيوبيا، وتفتتح مبارياتها بمواجهة غينيا يوم 2 يونيو حتى الآن.

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