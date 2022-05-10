تقرير سعودي: رومان سايس يحدد شروطه للانضمام لأهلي جدة

الثلاثاء، 10 مايو 2022 - 11:23

كتب : FilGoal

رومان سايس - ولفرهامبتون

حدد رومان سايس مدافع ولفرهامبتون شروطه المالية للموافقة على الانضمام لنادي أهلي جدة السعودي بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد المدافع الدولي المغربي مع ولفرهامبتون بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وأبلغ سايس بحسب صحيفة المدينة السعودية إدارة أهلي جدة برغبته في الحصول على 3 مليون يورو سنويا للموافقة على الانضمام لصفوفه.

أخبار متعلقة:
حازم إمام يكشف سبب الغياب عن مؤتمر تقديم جهاز المنتخب.. وحقيقة الخلافات في اتحاد الكرة رومانو: الاتفاق تم.. هالاند إلى مانشستر سيتي وأديمي بديله في دورتموند موسيماني ينتقد اختيار كاف المغرب لاستضافة نهائي دوري الأبطال.. ويعلق على فترة حياتو موعد مباريات الثلاثاء 10 مايو 2022.. الزمالك في الدوري وليفربول يتمسك بالأمل

وأضافت الصحيفة السعودية أن سايس طلب الحصول على مقدم العقد قبل التوقيع مع تقديم ضمانات بعدم تأخر مستحقاته المالية.

وأوضحت التقارير ان إدارة أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي تحاول تخفيض مطالب سايس والوصول معه إلى اتفاق.

ويلعب رومان سايس ضمن صفوف ولفرهامبتون منذ 2016 قادما من أنجيه الفرنسي.

ولعب المدافع المغربي 206 مباراة بقميص ولفرهامبتون بجميع المسابقات سجل 15 وصنع 3 أهداف.

اقرأ أيضا:

موعد ومكان نهائي دوري أبطال إفريقيا

تحرك من اتحاد الكرة بشأن مكان نهائي أبطال إفريقيا

كواليس اختيار مكان وموعد نهائي إفريقيا

حتى لا يتحول الدوري المصري لفيلم 1000 مبروك

أهلي جدة رومان سايس الدوري السعودي وولفرهامبتون
نرشح لكم
الهلال يتصدر الدوري السعودي بشكل مؤقت بالفوز على أبها للمرة الأولى في الدوري.. رونالدو أساسي مع النصر أمام الاتفاق جون إيبوكا من سيراميكا كليوباترا إلى أهلي طرابلس راديو مونت كارلو: الشباب السعودي ينافس رين لضم كارل توكو إيكامبي الاتحاد السعودي: نود رؤية ميسي ورونالدو في بطولة واحدة مجددا تقرير سعودي: أبها حدد بديل ميكيسوني سيدات السعودية يتوجن بأول بطولة دولية في تاريخهن الأفضل في خليجي 25 – ثنائي العراق وحارس مرمى عمان
أخر الأخبار
تين هاج: كان يمكننا أن نتفادى كل الأهداف.. وما نفعله ليس كافيا 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شاو: يجب أن نمنح أرسنال حقه.. ونستحق ما حدث في النهاية 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ساكا: أردنا الفوز على مانشستر لأنه الفريق الوحيد الذي هزمنا.. وسببان لنجاح أرسنال 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"عاد الأسد إلى عرينه".. بيراميدز يعلن عودة أحمد توفيق 31 دقيقة | الكرة المصرية
الإيمان يتواصل.. أرسنال يعبر اختبار مانشستر الصعب في قمة الأهداف الخمسة 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهلال يتصدر الدوري السعودي بشكل مؤقت بالفوز على أبها 53 دقيقة | الوطن العربي
مصدر من المحلة يكشف لـ في الجول موقف عبده يحيى من عرضي المصري والشرطة العراقي 56 دقيقة | الكرة المصرية
تأثير فوري ودقة كاملة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام إسطنبول ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا