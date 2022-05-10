تقرير سعودي: رومان سايس يحدد شروطه للانضمام لأهلي جدة

حدد رومان سايس مدافع ولفرهامبتون شروطه المالية للموافقة على الانضمام لنادي أهلي جدة السعودي بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد المدافع الدولي المغربي مع ولفرهامبتون بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وأبلغ سايس بحسب صحيفة المدينة السعودية إدارة أهلي جدة برغبته في الحصول على 3 مليون يورو سنويا للموافقة على الانضمام لصفوفه.

وأضافت الصحيفة السعودية أن سايس طلب الحصول على مقدم العقد قبل التوقيع مع تقديم ضمانات بعدم تأخر مستحقاته المالية.

وأوضحت التقارير ان إدارة أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي تحاول تخفيض مطالب سايس والوصول معه إلى اتفاق.

ويلعب رومان سايس ضمن صفوف ولفرهامبتون منذ 2016 قادما من أنجيه الفرنسي.

ولعب المدافع المغربي 206 مباراة بقميص ولفرهامبتون بجميع المسابقات سجل 15 وصنع 3 أهداف.

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