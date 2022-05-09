مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (1)-(1) البنك الأهلي.. دقائق مشتعلة

يستضيف طلائع الجيش فريق البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 23 نقطة بينما طلائع الجيش في المركز الثاني بـ 22 نقطة.

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ق. 33 يعود الحكم للـ VAR من أجل احتساب ركلة جزاء آخرى

ق. 30 التعادل للبنك الأهلي. محمد هلال من نقطة الجزاء يسكنها على يمين حارس المرمى.

ق. 28 ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي. بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو تم احتساب ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي بداعي وجود لمسة يد على مصطفى الزناري من داخل منطقة الجزاء.

ق. 9 هدف أول لطلائع الجيش. تمريرة عرضية من رجب من جهة اليسار حولها أحمد سمير برأسية من داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

انطلاق المباراة