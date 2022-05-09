مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (1)-(1) البنك الأهلي.. انطلاق الشوط الثاني

الإثنين، 09 مايو 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

محمد بسيوني مع البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

يستضيف طلائع الجيش فريق البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 23 نقطة بينما طلائع الجيش في المركز الثاني بـ 22 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

==============

انطلاق الشوط الثاني

ق. 33 يعود الحكم للـ VAR من أجل احتساب ركلة جزاء آخرى

ق. 30 التعادل للبنك الأهلي. محمد هلال من نقطة الجزاء يسكنها على يمين حارس المرمى.

ق. 28 ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي. بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو تم احتساب ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي بداعي وجود لمسة يد على مصطفى الزناري من داخل منطقة الجزاء.

ق. 9 هدف أول لطلائع الجيش. تمريرة عرضية من رجب من جهة اليسار حولها أحمد سمير برأسية من داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

انطلاق المباراة

الدوري المصري البنك الأهلي طلائع الجيش
نرشح لكم
في الثانية الأخيرة.. صبحي ينقذ فاركو من التعادل أمام فيوتشر تشكيل الدوري المصري – سمير يقود الطلائع ضد البنك الأهلي المتسلح بـ فيصل ومنسي قائمة الزمالك - عودة أوباما أمام إنبي وغياب شيكابالا وأوناجم وعاشور في الجول يكشف – موقف الرباعي المعار من العودة لـ الأهلي انتهت الدوري المصري - فاركو (1)-(0) فيوتشر بيان من تذكرتي بشأن تخفيض أسعار تذاكر المباريات.. وقرار بشأن الجولة الجارية تعادل غير مفيد بين المقاولون وإيسترن كومباني تشكيل الدوري المصري – حمرون وسوكاري يقودان فاركو.. ونيدفيد أساسي مع فيوتشر
أخر الأخبار
اتحاد الكرة لـ في الجول: خاطبنا كاف برفض قرار استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لـ المغرب 11 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف كواليس اختيار المغرب لاستضافة نهائي أبطال إفريقيا.. وسبب تأخير موعده 21 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة 26 25 دقيقة | الدرجة الثانية
خبر في الجول – الأهلي ينتظر تحركا من اتحاد الكرة بعد قرار كاف 41 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة 26 ساعة | الدرجة الثانية
مباشر الدوري المصري - طلائع الجيش (1)-(1) البنك الأهلي.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
كاف يعلن استضافة المغرب لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا ويكشف عن موعده ساعة | دوري أبطال إفريقيا
في الثانية الأخيرة.. صبحي ينقذ فاركو من التعادل أمام فيوتشر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر إلى مونديال الأندية 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كرة يد - إلى مونديال الأندية.. الأهلي بطلا لـ السوبر الإفريقي بعد الفوز على الزمالك 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال