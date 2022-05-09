الدوري المصري - طلائع الجيش (1)-(1) البنك الأهلي

الإثنين، 09 مايو 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

محمد بسيوني مع البنك الأهلي أمام طلائع الجيش

يستضيف طلائع الجيش فريق البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع برصيد 23 نقطة بينما طلائع الجيش في المركز الثاني بـ 22 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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انطلاق الشوط الثاني

ق. 33 يعود الحكم للـ VAR من أجل احتساب ركلة جزاء آخرى

ق. 30 التعادل للبنك الأهلي. محمد هلال من نقطة الجزاء يسكنها على يمين حارس المرمى.

ق. 28 ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي. بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو تم احتساب ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي بداعي وجود لمسة يد على مصطفى الزناري من داخل منطقة الجزاء.

ق. 9 هدف أول لطلائع الجيش. تمريرة عرضية من رجب من جهة اليسار حولها أحمد سمير برأسية من داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

انطلاق المباراة

الدوري المصري البنك الأهلي طلائع الجيش
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