NBA - نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي

فاز الصربي نيكولا يوكيتش بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA للموسم الثاني على التوالي.

واستطاع اللاعب الصربي نجم فريق دنفر ناجيتس الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري MVP، بعد منافسة مع جويل إمبيد نجم فيلادلفيا سفينتي سيكسرز، ويانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي باكس.

وأنهى يوكيتش البالغ من العمر 27 عاما الموسم الاعتيادي بمعدل 27.1 نقطة و13.8 متابعة و7.9 تمريرة حاسمة.

وكان اليوناني يانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي باكس فاز بالجائزة في عامي 2019 و2020 وقبل نيكولا يوكيتش.

وودع نيكولا يوكيتش الأدوار الإقصائية في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA بعدما خسر فريقه دنفر ناجيتس أمام جولدن ستيت واريورز في الجولة الأولى للقسم الغربي.

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