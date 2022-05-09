استراحة الدوري المصري - فاركو (1)-(0) فيوتشر

الإثنين، 09 مايو 2022 - 18:32

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو فاركو بهدف مودي في شباك الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة فاركو وفيوتشر ضمن مباريات الأسبوع 18 من الدوري المصري.

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نهاية الشوط الأول

ق. 40 كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح فيوتشر عن طريق ناصر ماهر لتصل على رأس محمد رضا الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن لكن حكم المباراة احتسب تسلل.

ق. 31 فرصة لصالح فاركو. كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن ارتقى لها أحمد شريف وسدد رأسية تصدى لها حارس المرمى بنجاج.

ق. 21 فرصة لصالح فيوتشر. كرة عرضية من الطرف الأيسر عن طريق جوناثان على رأس أيمن الصفاقسي الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى.

ق. 6 فرصة خطيرة لـ فاركو. تمريرة خاطئة من وسط ملعب فيوتشر لتصل إلى أحمد شريف الذي راوغ محمود مرعي وانفرد بالمرمى وسدد كرة بالقدم اليسرى تصدى لها حارس المرمى.

ق .1 جول لصالح فاركو. كرة عرضية من الطرف الأيمن عن طريق جيفرسون إنكادا لصالح فريق فاركو قابلها رزقي حمرون بتسديدة قوية على الطائر من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

بداية المباراة

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