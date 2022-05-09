مباشر الدوري المصري - إيسترن كومباني (0) - (0) المقاولون.. بداية المباراة

تشكيل الدوري - تغيير واحد لـ إيسترن عن مباراة الزمالك.. وسمير على دكة المقاولون

تحقيق في الجول - ظاهرة تغيير المدربين.. حتى لا يتحول الدوري المصري لفيلم 1000 مبروك

رابطة الأندية تقرر زيادة عدد الجماهير في الدوري.. وتخفيض سعر التذاكر

أحمد شديد قناوي: اعتبروني كبش فداء من الإدارة.. ولم أقصر يوما مع المصري

ملف - كل ما قاله أمير مرتضى في ليلة نارية.. قضايا الزمالك ومفاوضات التجديد والصفقات الجديدة

أمير مرتضى يكشف موقف الزمالك في القضايا الحالية.. وحقيقة مفاوضات المصريين والأجانب

مباريات اليوم الإثنين 9 مايو 2022 - 3 مواجهات في الدوري المصري وكوكا

الشعباني: الاجتماع مع الإدارة والمحافظ كان مثمرا.. هدفنا إعداد فريق قوي للموسم المقبل