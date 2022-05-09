مباشر الدوري المصري - إيسترن كومباني (0) - (0) المقاولون.. بداية المباراة
الإثنين، 09 مايو 2022 - 16:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إيسترن كومباني والمقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوع 18 من الدوري المصري.
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بداية المباراة
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