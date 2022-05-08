مباشر الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد (0)-(1) ريال مدريد.. جووووول كاراسكو
الأحد، 08 مايو 2022 - 20:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.
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ق45: كروس يسدد بقوة بجوار القائم
ق40: كاراسسكو يسجل الأول لأتليتكو مدريد من ضربة جزاء
ق38: ضربة جزاء لأتليتكو مدريد بعد العودة للفيديو
انطلاق المباراة
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