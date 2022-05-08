مباشر الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد (0)-(1) ريال مدريد.. جووووول كاراسكو

الأحد، 08 مايو 2022 - 20:25

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

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ق45: كروس يسدد بقوة بجوار القائم

ق40: كاراسسكو يسجل الأول لأتليتكو مدريد من ضربة جزاء

ق38: ضربة جزاء لأتليتكو مدريد بعد العودة للفيديو

انطلاق المباراة

الدوري الإسباني ريال مدريد أتليتكو مدريد
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