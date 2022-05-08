مباشر دوري السلة - الأهلي (40)-(47) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 08 مايو 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الاتحاد - نهائي دوري مرتبط سلة

يلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة.

ويتوج الفريق الفائز بثلاث مباريات من سلسلة Best of 5 بلقب الدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية الربع الثاني بتقدم الاتحاد السكندري 47 - 40 على الأهلي

ق 1: الاتحاد يتقدم 47 - 40 على الأهلي

ق 2: الأحمر يقلص الفارق والنتيجة 42-37 للاتحاد السكندري

ق 4: التقدم للاتحاد 40 - 29 على الأهلي

ق 6: التقدم للاتحاد السكندري 32 - 24 على الأهلي

ق 8: الاتحاد يتقدم بنتيجة 30-20 على الأهلي

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 25-18 على الأهلي

ق 3: الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 18-12 للاتحاد

ق 4: تقدم 18-5 للاتحاد السكندري

ق 5: تقدم للاتحاد بنتيجة 14 -5

ق 7: تقدم الاتحاد على الأهلي 5-3

انطلاق المباراة

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