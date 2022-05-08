مباشر دوري السلة - الأهلي (40)-(47) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 08 مايو 2022 - 20:12
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة.
ويتوج الفريق الفائز بثلاث مباريات من سلسلة Best of 5 بلقب الدوري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية الربع الثاني بتقدم الاتحاد السكندري 47 - 40 على الأهلي
ق 1: الاتحاد يتقدم 47 - 40 على الأهلي
ق 2: الأحمر يقلص الفارق والنتيجة 42-37 للاتحاد السكندري
ق 4: التقدم للاتحاد 40 - 29 على الأهلي
ق 6: التقدم للاتحاد السكندري 32 - 24 على الأهلي
ق 8: الاتحاد يتقدم بنتيجة 30-20 على الأهلي
انطلاق الربع الثاني
نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد بنتيجة 25-18 على الأهلي
ق 3: الأهلي يقلص الفارق والنتيجة 18-12 للاتحاد
ق 4: تقدم 18-5 للاتحاد السكندري
ق 5: تقدم للاتحاد بنتيجة 14 -5
ق 7: تقدم الاتحاد على الأهلي 5-3
انطلاق المباراة