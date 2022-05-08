مباشر دوري السلة - الأهلي (0)-(0) الاتحاد السكندري.. انطلاق المباراة

الأحد، 08 مايو 2022 - 20:12

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

يلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة.

ويتوج الفريق الفائز بثلاث مباريات من سلسلة Best of 5 بلقب الدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

===========

انطلاق المباراة

دوري السلة كرة سلة نهائي دوري السلة الأهلي الاتحاد
نرشح لكم
انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر يحصد اللقب اسكواش - احتفالا بمرور 10 سنوات.. انطلاق بطولة الجونة الدولية 27 مايو NBA - جولدن ستيت يقسو على ممفيس بفارق 30 نقطة.. وميلوكي يتقدم في السلسلة أمام بوسطن اسكواش - تتويج علي فرج ونوران جوهر ببطولة الأبطال موعد مباريات اليوم الأحد 8 مايو 2022 – دربي مدريد ومواجهات حاسمة في إنجلترا وإيطاليا ويوم حافل في الصالات تنس - الأولى عربيا وإفريقيا.. أنس جابر تكتب التاريخ وتتوج ببطولة مدريد كرة طائرة - الأهلي مع صاحب الأرض في المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا كرة يد - تعديل على موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي.. القنوات الناقلة
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد 7 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر دوري السلة - الأهلي (0)-(0) الاتحاد السكندري.. انطلاق المباراة 20 دقيقة | رياضات أخرى
الكونفدرالية - أورلاندو بايرتس يهزم الأهلي الليبي ويضع قدما في النهائي 25 دقيقة | الكونفدرالية
النني: هدفنا التأهل لدوري الأبطال من ملعب توتنام 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ميلان - جيرو يقود هجوم الروسونيري لاقتناص الصدارة أمام فيرونا 41 دقيقة | الدوري الإيطالي
سيتي يتجاوز أحزانه الأوروبية بخماسية أمام نيوكاسل ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ريال مدريد - أنشيلوتي يدفع بالبدلاء في الدربي أمام أتليتكو ساعة | الدوري الإسباني
سبورت: بشرى لـ برشلونة.. ليفاندوفسكي غاضب من سير مفاوضاته مع بايرن ميونيخ ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر يحصد اللقب 2 سون يضيق الخناق على صلاح - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 4 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف