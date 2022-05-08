مباشر دوري السلة - الأهلي (0)-(0) الاتحاد السكندري.. انطلاق المباراة
الأحد، 08 مايو 2022 - 20:12
كتب : FilGoal
يلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة.
ويتوج الفريق الفائز بثلاث مباريات من سلسلة Best of 5 بلقب الدوري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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انطلاق المباراة
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