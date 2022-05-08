انتهت سوبر اليد - الزمالك (31)-(32) الأهلي.. الأحمر يحصد اللقب

يلعب فريقا الزمالك والأهلي ضمن منافسات السوبر الإفريقي لرجال اليد.

وتقام المباراة في السابعة مساء على ملعب الجنرال سيني كونتشي في دولة النيجر.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى كأس العالم للأندية للعام الجاري.

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نهاية المباراة الأهلي إلى مونديال الأندية

32-31 الأهلي يحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه

30-30 متبقي دقيقتان

29-29 التعادل ومتبقي 5 دقائق

28-28 تعادل من جديد ومتبقي 8 دقائق

27-27 التعادل واشتعال المباراة ومتبقي 10 دقائق

24-25 وإلغاء هدف التعادل

25-22 للزمالك

23-22 الفارق يعود إلى هدف واحد

23-20 الزمالك يعيد الفارق إلى 3 أهداف

21-20 للزمالك

20-17 للزمالك

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

19-16 للزمالك

15-14 تقدم الزمالك

التعادل 11-11

9-8 التقدم للأهلي

التعادل 5-5

انقطاع البث على صفحتي الأهلي والزمالك لكرة اليد

انطلاق المباراة